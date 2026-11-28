LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 28 de noviembre de 2026, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas en ascenso en general.

El cielo estará poco nuboso, teniendo a cubrirse al final del día. Probables brumas matinales y vespertinas en la Sierra.

El viento soplará flojo variable en la Sierra y tendiendo a moderado del noroeste en el valle.

Las temperaturas irán en ligero o moderado ascenso, con alguna helada débil en la sierra. Oscilarán entre 5 y 15 grados en Calahorra; entre 5 y 16 grados en Haro; y entre 4 y 16 grados en Logroño.