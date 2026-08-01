El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 1 de agosto de 2026

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 1 de agosto, en La Rioja, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día en la Rioja Alta, sin descartar algunos bancos de niebla en zonas altas, y con nubosidad de evolución por la tarde.
El viento será del norte y noroeste, flojo con algún intervalo de moderado. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en descenso, y las máximas irán en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 17 y 37 en Calahorra; 17 y 33 en Haro; y 17 y 36 en Logroño.