El tiempo en La Rioja hoy, sábado 8 de agosto de 2026

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 8 de agosto, en La Rioja, cielo poco nuboso al inicio del día y nubosidad de evolución en la segunda mitad, con chubascos dispersos con tormenta, que algunos pueden ser fuertes y con granizo.
El viento será del suroeste o sureste, flojo con intervalos de moderado, con probables rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.
Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, y las máximas sin cambios. Por localidades, oscilarán entre 20 y 38 grados en Calahorra; 18 y 37 en Haro; y 18 y 37 en Logroño.