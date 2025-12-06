El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso, principalmente de nubes bajas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla, y con precipitaciones débiles en la Ibérica.

El viento será del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en montaña. Las temperaturas irán en ascenso, más acusado en las mínimas en la sierra. Por localidades, oscilarán entre 6 y 18 grados en Calahorra; 12 y 17 en Haro; y 7 y 18 en Logroño.