El tiempo en La Rioja hoy, sábado 3 de enero de 2026

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 3 de enero de 2026, en La Rioja, lluvias débiles y temperaturas mínimas más bajas.

El cielo estará nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles, pueden ser localmente moderadas en zonas de montaña. La cota de la nieve sobre 1.800 metros, bajando hasta 1.100 metros por la tarde y noche.

El viento soplará variable flojo tendiendo al norte y noroeste, con intervalos de moderado en La Rioja Baja. Habrá heladas débiles en montaña por la noche.

Por su parte, las temperaturas irán en descenso en la sierra y en ligero ascenso en el valle. Los principales valores oscilarán 4 y 10 grados en Calahorra; entre 3 y 8 grados en Haro; y entre 4 y 10 grados en Logroño.