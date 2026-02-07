El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 7 de febrero de 2026

LOGROÑO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 7 de febrero de 2026, en La Rioja, lluvia, alguna racha fuerte de viento y máximas en ligero descenso.

El cielo estará nuboso o cubierto, con alguna precipitación débil en la sierra, y generalizadas, localmente moderadas, por la tarde. Cota de la nieve de 900 a 1.200 metros. Heladas débiles en la sierra.

El viento soplará del suroeste y oeste en la sierra, moderado con alguna racha fuerte, y variable o del sureste en el valle, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas irán en ligero descenso. Oscilarán entre 3 y 13 grados en Calahorra; entre 6 y 11 grados en Haro; y entre 5 y 13 grados en Logroño.