El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 7 de marzo de 2026

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 7 de marzo de 2026, en La Rioja, precipitaciones generalizadas, que serán persistentes en la Ibérica. Temperaturas máximas en notable descenso.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, que serán persistentes en la Ibérica, y en forma de nieve en zonas altas de la sierra. No se descartan chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. La cota de nieve estará entre 1300-1400 metros.

El viento soplará de componente norte, de flojo a moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán con ligeros cambios y las máximas en notable descenso. Éstas oscilarán entre los 8 y 11 grados de Calahorra, 8 y 10 de Haro, 7 y 11 de Logroño.