El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 4 de octubre de 2025

LOGROÑO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 4 de octubre de 2025, en La Rioja, más nubes durante el día y máximas más altas, que podrán llegar a los 30 grados.

El cielo estará poco nuboso con nubes altas, tendiendo al final de la tarde a aumentar la nubosidad, sin descartar precipitaciones débiles en La Rioja Alta y la Sierra. El viento soplará flojo variable, tendiendo al final de la tarde a noroeste moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas serán algo más altas. Oscilarán entre 12 y 30 grados en Calahorra; entre 11 y 29 grados en Haro; y entre 11 y 29 grados también en Logroño.