El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 13 de febrero de 2026

LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 13 de febrero de 2026, en La Rioja, probables rachas muy fuertes de viento en la mitad oriental por la tarde.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles o moderadas, que podrán ser persistentes, sobre todo en la sierra.

La cota de nieve bajará de 1.400 a 900 metros. El viento soplará del suroeste, girando a oeste, con rachas fuertes que podrán ser muy fuertes en la mitad oriental por la tarde.

Por su parte, las temperaturas estarán en descenso, con heladas débiles en zonas altas de la Ibérica. Éstas oscilarán entre los 7 y 11 grados de Calahorra, 5 y 10 de Haro, 6 y 10 de Logroño.