El tiempo en La Rioja hoy, viernes 19 de septiembre de 2025

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, en La Rioja, probabilidad de tormentas, que podrán ir acompañadas de chubascos.

Habrá intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución por la tarde. Habrá probabilidad de tormentas, que podrán ir acompañadas de chubascos, principalmente en zonas de montaña.

El viento soplará variable, con predominio de componente sur, de flojo a moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, localmente moderado, y las máximas en ligero descenso, localmente moderado. Éstas oscilarán entre los 18 y 34 grados de Calahorra y Haro, 18 y 32 de Logroño.