El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 20 de febrero de 2026

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 20 de febrero de 2026, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas máximas más altas.

El cielo presentará intervalos nubes bajas y altas, tendiendo a poco nuboso o despejado. Podrá haber también heladas débiles en la Ibérica.

El viento soplará del oeste y noroeste moderado, tendiendo a variable flojo al final del día.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o serán algo más bajas, mientras que las máximas en ligero ascenso, localmente moderado en la sierra. Los principales valores oscilarán entre 5 y 13 grados en Calahorra; entre 3 y 12 grados en Haro; y entre 3 y 13 grados en Logroño.