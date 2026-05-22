El tiempo en La Rioja hoy, viernes 22 de mayo de 2026

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 22 de mayo de 2026, en La Rioja, que sigan subiendo las temperaturas, especialmente las mínimas, y con máximas en torno a los 35 grados.

El cielo estará poco nuboso, con algunas nubes altas y sin descartar alguna nube de evolución. El viento soplará variable, con predominio del sur y sureste, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero ascenso, más acusado en las mínimas. Oscilarán entre 17 y 35 grados en Calahorra; entre 16 y 33 en Haro; y entre 16 y 34 grados en Logroño.