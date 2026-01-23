El tiempo en La Rioja hoy, viernes 23 de enero de 2026

   La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 23 de enero de 2026, en La Rioja, nevadas débiles y rachas muy fuertes de viento en la Ibérica.

   El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, localmente moderadas, más probables en la Ibérica. La cota de la nieve estará en los 1.200 metros bajando a 700 y 800 metros.

    El viento será del suroeste moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en la sierra. Las temperaturas irán en ligero descenso, las mínimas al final del día. Se esperan heladas en la sierra.

