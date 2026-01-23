El tiempo en La Rioja hoy, viernes 23 de enero de 2026

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 23 de enero de 2026, en La Rioja, nevadas débiles y rachas muy fuertes de viento en la Ibérica.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, localmente moderadas, más probables en la Ibérica. La cota de la nieve estará en los 1.200 metros bajando a 700 y 800 metros.

El viento será del suroeste moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en la sierra. Las temperaturas irán en ligero descenso, las mínimas al final del día. Se esperan heladas en la sierra.