El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas máximas más altas.

El cielo estará poco nuboso con algún intervalo nuboso en la Rioja Alta, donde no se descatan brumas y bancos de niebla matinales. El viento será del noroeste o variable, flojo en general.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en La Rioja Baja y sin cambios o en ligero ascenso en el resto y máximas en ascenso. Oscilarán 6 y 23 grados en Calahorra; entre 8 y 25 grados en Haro; y entre 5 y 24 grados en Logroño.