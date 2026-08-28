El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 28 de agosto de 2026

LOGROÑO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 28 de agosto, en La Rioja, que las temperaturas sigan en descenso en general.

Los cielos estarán poco nubosos, con algunas nubes de evolución diurna. El viento soplará del suroeste, flojo a moderado.

Las temperaturas irán en descenso en general, moderado en las mínimas y ligero en las máximas. Oscilarán entre 14 y 30 grados en Calahorra; entre 13 y 27 grados en Haro; y entre 13 y 29 grados en Logroño.