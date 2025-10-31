El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 31 de octubre de 2025

LOGROÑO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 31 de octubre de 2025, en La Rioja, nubes, alguna lluvia y mínimas más altas.

El cielo estará nuboso en general, con sin descartar algunas precipitaciones ocasionales durante la tarde. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en la Ibérica. El viento soplará del sur y suroeste, flojo en general, con intervalos moderados.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, mientras que las máximas no experimentarán cambios. Los principales valores oscilarán entre 10 y 21 grados en Calahorra; entre 8 y 21 grados también en Haro; y entre 9 y 20 grados en Logroño.