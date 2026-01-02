El tiempo en La Rioja hoy, viernes 2 de enero de 2026

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 2 de enero de 2026, en La Rioja, temperaturas en moderado ascenso.

Cielo nuboso o cubierto, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, que podrán ser de nieve por encima de 1800 a 2000 metros. Probabilidad de brumas y bancos de niebla.

Viento del sureste o variable, flojo.

Temperaturas en moderado ascenso. Los principales valores oscilarán entre 2 y 8 grados en Calahorra; entre 2 y 7 grados en Haro y en Logroño.