El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 6 de febrero de 2026

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 6 de febrero de 2026, en La Rioja, nubes y temperaturas en ligero descenso.

Habrá intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo por la tarde. La cota de la nieve estará sobre los 1.400 metros, bajando algo más a últimas horas.

El viento soplará del suroeste en montaña, moderado, con rachas fuertes y variable o del sureste en el valle, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 5 y 15 grados de Calahorra, 6 y 14 de Haro, 6 y 15 de Logroño.