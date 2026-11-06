El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 6 de noviembre de 2026, en La Rioja, temperaturas en general ligeramente más altas.

El cielo estará poco nuboso, aumentando la nubosidad por la noche. No se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales.

El viento soplará flojo, variable o del sur. Heladas débiles, dispersas en el valle.

Las temperaturas no variarán o serán algo más altas en general. Oscilarán entre 3 y 18 grados en Calahorra; entre 1 y 18 grados tanto en Haro como en Logroño.