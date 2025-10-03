El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 3 de octubre de 2025

LOGROÑO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 3 de octubre de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos y temperaturas mínimas en general más altas.

El cielo presentará intervalos nubosos en toda la comunidad, con predominio de nubes altas. El viento soplará variable o del suroeste, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas tendrán pocos cambios. Oscilarán entre 13 y 28 grados en Calahorra; entre 12 y 27 grados en Haro; y entre 12 y 28 grados en Logroño.