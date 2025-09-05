El tiempo en La Rioja hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 5 de septiembre de 2025, en La Rioja, temperaturas mínimas que serán algo más bajas.

El cielo estará poco nuboso con nubes altas, con intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día y nubosidad de evolucion en la segunda. No se descartan algunos bancos de niebla matinales en la sierra.

El viento soplará norte y noroeste tendiendo a sureste, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán o irán en ligero descenso, mientras que las máximas serán algo más altas. Por localidades, oscilarán entre 12 y 30 grados en Calahorra; entre 12 y 29 grados en Haro; y entre 10 y 29 grados en Logroño.