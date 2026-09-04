El tiempo en La Rioja hoy, viernes 4 de septiembre de 2026

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 4 de septiembre, en La Rioja, temperaturas que siguen subiendo, con máximas que llegarán a los 40 grados.

El cielo estará poco nuboso, con predominio de nubes altas en toda la comunidad. El viento soplará flojo variable en general.

Las temperaturas irán en ligero o moderado ascenso. Oscilarán entre 19 y 40 grados en Calahorra; entre 17 y 39 grados en Haro; y entre 18 y 40 grados también en Logroño.