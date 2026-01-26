Toda España menos Canarias tiene mañana alertas por viento, nieve, deshielo, olas y lluvia, con aviso rojo en Pontevedra

Archivo - Viveiro, Lugo. Paso de un temporal de viento y lluvia por la costa gallega - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS)

Toda España, menos Canarias, tendrá este martes avisos por viento, nieve, deshielo, oleaje y lluvia, con aviso rojo (peligro extraordinario) en Pontevedra, donde se podrán superar los 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las precipitaciones también activarán el nivel naranja (importante) en Ávila, Zamora, Cáceres, A Coruña y Ourense, y el nivel amarillo en Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Salamanca, Toledo y Lugo.

Por su parte, el oleaje pondrá en aviso amarillo a Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Asturias (litoral occidental y oriental costa), Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (litoral costa), Barcelona, Girona, Tarragona, Lugo, Alicante, Ceuta (costa) y Melilla (costa). Además, se elevará a naranja en Almería, A Coruña, Pontevedra y Murcia (costas de valle de Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón).

Mientras, el viento pondrá en aviso amarillo a Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Teruel, Zaragoza, Asturias (suroccidental, cordillera y Picos de Europa), Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (Cantabria del Ebro, centro y valle de Villaverde), Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Murcia (noroeste, valle de Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón), Navarra (vertiente cantábrica), Álava, La Rioja (ibérica), Valencia y Ceuta.

A su vez, Ávila y Segovia activarán avisos de nivel amarillo por deshielo. También de este nivel, pero por nieve, estarán Cuenca, Guadalajara y Madrid (sierra).

AEMET prevé para este martes precipitaciones persistentes con acumulados notables en Galicia de madrugada, en el oeste del Sistema Central y en las sierras béticas. También se esperan precipitaciones fuertes en zonas de Andalucía debido al paso de un frente, por lo que habrá rachas muy fuertes localizadas en prácticamente toda la Península y Baleares, excepto en el nordeste.

Así, la Península seguirá bajo una intensa circulación atlántica con una borrasca sobre las islas británicas. Este día se espera que un frente frío cruce la Península de noroeste a sureste, lo que dejará cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas, que en el extremo oriental y Baleares serán más débiles o no se producirán.

Aunque las precipitaciones serán abundantes en prácticamente todo el territorio, los mayores acumulados se producirán en Galicia, sierras Béticas, oeste del Sistema Central y en zonas de Andalucía, donde pueden ser fuertes. Es posible que en los litorales del norte y localmente en Andalucía puedan ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo pequeño a partir del paso del frente. Al mismo tiempo, será poco nuboso en Canarias.

Con la entrada del aire frío, la cota de nieve pasará de superar los 2.000 metros (m) a oscilar entre 500 y 900 m en el noroeste y en el resto entre 900 y 1.400 m, por lo que las nevadas se extenderán desde Galicia por la mañana hasta llegar a las sierras del sureste al final del día, dejando los mayores acumulados en la Cantábrica y Pirineos. Además, habrá nieblas y brumas en zonas elevadas al paso del frente.

En cuanto a temperaturas máximas, sufrirán un descenso ligero en el oeste, más acusado hacia el este, donde pueden ser puntualmente notables, pero no se descartan leves ascensos en el noroeste. Las mínimas estarán en descenso, que se dará al final del día en Galicia, Cantábrico, mesetas y tercio sur. En Canarias, se esperan ligeros ascensos, mientras que las heladas débiles se darán en zonas de montaña de la mitad norte.

Soplará viento de componente oeste y sur. Será moderado en el interior, más intenso en los litorales, pero de moderado a fuerte y con rachas muy fuertes en todas las costas. En el interior, habrá rachas muy fuertes localizadas prácticamente en toda la Península y Baleares excepto en el nordeste, menos viento en el Ebro y en los litorales del este y Cantábrico oriental. En Canarias, el viento será de flojo a moderado del oeste.