Todas las CCAA, salvo Extremadura, estarán este lunes en alerta por lluvias, nieve, frío y oleaje

Archivo - Dos niños caminan mientras nieva, a 19 de enero de 2024, en Soria, Castilla y León (España). El paso de la borrasca Juan ha traído consigo importantes nevadas que dificultan la circulación en varias carreteras de la red principal de las provinc - C. Serrano - Europa Press - Archivo

Una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con varios puntos del país bajo la afluencia de nevadas

LOGROÑO/MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura, estarán este lunes, 5 de enero, en riesgo (alerta amarilla) o riesgo importante (Alerta naranja) por precipitaciones, nieve, temperaturas mínimas y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por ejemplo, las nevadas tendrán lugar en Barcelona, Lérida, Tarragona, Lugo, Madrid, Cantabria, Alicante, Castellón, Valencia, Granada, Teruel, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca y Guadalajara.

En el caso de las precipitaciones, las lluvias pondrán en alerta a Murcia, Almería, Granada y Gran Canaria, mientras que las temperaturas mínimas pondrán en alerta amarilla a Barcelona, Madrid, Navarra, Guipúzcoa, La Rioja, Teruel, Cantabria, Burgos, León, Palencia, Soria, Zamora, Cuenca y Guadalajara.

A su vez, Gerona, Lérida y Huesca estarán en alerta naranja por temperaturas mínimas que llegarán a situarse en torno a los -10ºC. Por su parte, los fenómenos costeros se activarán en Almería, Asturias, Mallorca, Menorca, Gerona (Alerta naranja), A Coruña, Lugo, Murcia y Alicante.

La borrasca 'Francis' dejará este lunes cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia.

Por otro lado, una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente dejando precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas. Con incertidumbre en función de la interacción de la masa de aire frío con la húmeda del sureste también se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en meseta Sur, y según avance el aire frío hacia el sur, en interiores del cuadrante sureste, con una cota descendiendo hasta los 300/500 m. en el interior este peninsular y a 1100/1300 m. en las Béticas orientales.

La Aemet señala que es poco probable que se de alguna precipitación débil en interiores del nordeste peninsular, si bien en caso de darse serán en forma de nieve a prácticamente cualquier cota. En Canarias cielos nubosos con precipitaciones que es probable sean persistentes en zonas de las vertientes norte de las islas montañosas.

Las temperaturas irán en descenso, notable en interiores de la mitad sur peninsular y Pirineos, y exceptuando las máximas en Alborán y Cantábrico con aumentos. Se darán heladas generalizadas en el interior peninsular, a excepción de en el suroeste, y llegando a moderadas, localmente fuertes, en montañas de la mitad norte peninsular, meseta Norte y zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña.

Por último, soplará poniente en el Estrecho y Alborán con predominio de viento de componente norte en el resto. Moderado en la meseta Norte, Ebro y litorales, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en los archipiélagos, Ampurdán y litorales de Galicia y sureste peninsular. Flojo en el resto.