Todo preparado para el inicio del VIII Festival de Teatro de Canales de la Sierra y La Demanda - FESTIVAL DE TEATRO DE CANALES DE LA SIERRA

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todo está preparado para que este viernes, 31 de julio, vuelva a levantarse el telón en Canales de la Sierra. El VIII Festival de Teatro de Canales de la Sierra y la Demanda inicia una nueva edición con nueve espectáculos repartidos durante tres fines de semana y una programación pensada para públicos de todas las edades.

Bajo la narrativa 'Contra todo pronóstico', esta octava edición vuelve a poner en valor algo que hace de Canales un lugar excepcional: que un pequeño municipio de la Sierra riojana siga reuniendo, más de dos siglos después, a artistas, vecinos y visitantes alrededor de un escenario.

El histórico Teatro de Canales será nuevamente el corazón del Festival, acompañado por la Plaza de Canales de la Sierra, que acogerá varias de las propuestas al aire libre. Dos espacios y nueve espectáculos para disfrutar de diferentes maneras de entender las artes escénicas.

TRES FINES DE SEMANA DE ESPECTÁCULOS

El Festival comenzará este viernes, 31 de julio, con Maribel Vermut y su Entrenador, encargados de abrir esta octava edición en el Teatro de Canales.

El primer fin de semana continuará el sábado 1 de agosto con Festa Fiesta Party Party, mientras que el domingo 2 de agosto la programación saldrá a la plaza con Malabarian on the Rox, una propuesta para disfrutar en familia.

La actividad regresará el viernes 7 de agosto con Iranti-La cadena infinita. El sábado 8, Quique Matilla llegará al Teatro de Canales con 23 Añitos Tour, y el domingo 9 será el turno de Clownping, que llevará el clown y el humor visual hasta la plaza.

El último fin de semana comenzará el viernes 14 de agosto con Hermanas Castillejos. El sábado 15 llegará una de las grandes citas de esta edición: El Brujo, uno de los referentes de la escena española, presentará Íconos o la exploración del destino sobre las tablas del histórico teatro.

El Festival llegará a su fin el domingo 16 de agosto con Carman, que cerrará tres semanas de programación con una propuesta para todos los públicos en la Plaza de Canales de la Sierra.

UN TEATRO CON MÁS DE DOS SIGLOS DE HISTORIA

Más allá de los nombres que conforman el cartel, el Festival tiene un protagonista que permanece edición tras edición: el propio Teatro de Canales.

Desde su inauguración en 1771, el teatro forma parte de la historia y la identidad de Canales de la Sierra. Generaciones de vecinos han ocupado sus butacas, cuidado el espacio y mantenido viva una tradición escénica excepcional en un municipio de menos de cien habitantes.

Esa historia es también el punto de partida de "Contra todo pronóstico", la narrativa que acompaña al Festival este año. Hay lugares donde los teatros bajan el telón y la actividad cultural desaparece. Y luego está Canales de la Sierra: un pequeño pueblo donde el teatro continúa siendo un punto de encuentro. Este viernes comienza un nuevo capítulo.

ENTRADAS E INFORMACIÓN

Las entradas para los espectáculos del VIII Festival de Teatro de Canales de la Sierra y la Demanda están disponibles a través de la web oficial del Festival, donde también puede consultarse toda la información de cada espectáculo. Del 31 de julio al 16 de agosto, Canales de la Sierra volverá a reunir a artistas y público alrededor de las artes escénicas. Contra todo pronóstico, el telón vuelve a levantarse.