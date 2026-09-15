Las tormentas pondrán mañana en aviso a siete CCAA, cuatro en nivel naranja, con aviso por calor en Canarias

Archivo - Varias se protegen de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas pondrán en aviso a siete comunidades autónomas (CCAA), cuatro de ellas en nivel naranja (Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana) en un día en el que Canarias registrará aviso por altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, hay aviso naranja por lluvias en Teruel; Mallorca; Barcelona y Girona; y Valencia, donde se registra también aviso naranja por tormentas. El resto de avisos por lluvias y tormentas se dan en Almería y Granada; Albacete y Cuenca; Tarragona; Noroeste de Murcia y Castellón.

Asimismo, hay aviso sólo por tormentas en Teruel; Mallorca; Barcelona y Girona. Mientras tanto, en Zaragoza, activan los avisos por viento. En Canarias, hay aviso por calor en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife.

AEMET ha indicado que la llegada este miércoles de aire frío en altura y de un frente en superficie dejará una jornada inestable en el Cantábrico y en el tercio este peninsular. Durante la primera mitad del día, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles en el Cantábrico.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución, por lo que el organismo estatar prevé chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes que dejen acumulados importantes en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Teruel, el este de Castilla-La Mancha y de los sistemas Béticos y Mallorca.

De acuerdo con el pronóstico, es probable que vengan acompañados de granizo, que será puntualmente grande en Valencia y Teruel, y de rachas de viento muy fuertes. En el resto de la Península, los cielos estarán poco nubosos o despejados salvo algunas nubes bajas en la meseta norte y en el litoral de Alborán, aunque tendrán tendencia a desaparecer.

En Canarias, se esperan intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur. Además, es probable que se den brumas y bancos de niebla matinales en las zonas altas del tercio norte y en el Estrecho. En el archipiélago canario se mantendrá la presencia de la calima.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo estatal ha indicado que las máximas descenderán prácticamente en todo el territorio, salvo en el litoral de Alborán, donde podrían subir ligeramente. De hecho, los descensos serán notables en la mitad norte e incluso extraordinarios en el alto Ebro, la Ibérica norte y Castilla y León.

De forma paralela, las mínimas bajarán también de forma generalizada, excepto en el sureste y Baleares, donde se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. Por último, AEMET ha señalado que el viento será mañana moderado de componente norte en la mitad norte peninsular. Durante esta jornada, se esperan rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro y de tramontana en zonas expuestas del Ampurdán.

En la mitad sur, el viento será de flojo a moderado de componente sur; en el Mediterráneo, de levante, flojo. En Canarias, el alisio será moderado, y no se descarta que se den rachas muy fuertes en zonas expuestas.