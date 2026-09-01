El Torneo de San Mateo de Pelota 2026 comenzará el 18 de septiembre y albergará 10 festivales

Torneo de San Mateo de Pelota 2026 - CAIXABANK

LOGROÑO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pelota Pro Liga y CaixaBank como patrocinador oficial, han presentado el Torneo de San Mateo de pelota a mano profesional 2026 que se disputará en el frontón Adarraga del 18 al 27 de septiembre, cerrando así el calendario de verano de pelota profesional. Al igual que el año pasado, la Feria se prolongará durante diez días con otros tantos festivales en los que 32 pelotaris se medirán en una doble competición: Serie A, con 8 parejas y Serie B, con otras 8 parejas.

El 18 y el 19 de septiembre se desarrollarán las eliminatorias. Entre los pelotaris riojanos, en esta edición participarán Zabala (Logroño) y Darío (Ezcaray) en serie A, mientras que Salaverri II (Fuenmayor) y Carmelo Loza (Baños de Río Tobía) jugarán en Serie B.

El torneo ha sido presentado este martes en un acto celebrado en Fundación Caja Rioja, y en el que han participado Isabel Moreno, directora territorial de CaixaBank en Navarra, Aragón y La Rioja; José Ramón Garay, consejero delegado de Pelota Pro Liga; y Diego Azcona, director general de Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja. Tras la rueda de prensa, se ha procedido al sorteo del material.

Además, se ha realizado una foto de grupo en el paseo del Espolón de Logroño, con pelotaris y organizadores. Durante su intervención, la directora territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno ha destacado el firme compromiso de la entidad financiera con el deporte de la pelota. En este marco, ha manifestado que "se trata de un vínculo de muchos años que nos llena de orgullo porque compartimos con vosotros los valores del esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo, y el espíritu de superación".