Torrecilla baila en verano al son de los mayores éxitos de los 80, 90 y 2000 - RADIO RIOJA CADENA SER

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Torrecilla bailará al son de los mayores éxitos de los 80, 90 y 2000 con la Classic Fiesta Ochentera, que llegará a la localidad el próximo sábado, 1 de agosto.

El alcalde de Torrecilla, Sergio Martínez, ha trasladado el deseo de organizar "un concierto en el que la edad no fuera excusa, que fuera para todos".

De este modo, en el Parque Felipe Nestares sonará "lo mejor de todos los géneros musicales de todos los tiempos". Un total de dos horas de los mayores éxitos musicales.

El director de LOS40 Rioja, Alberto Aparicio, ha avanzado: "Vamos a vibrar, a bailar, con las canciones que nos emocionaron en los años 80, 90 y 2000". Ha sumado el "ambiente tan increíble que se crea en estas fiestas".

"Es maravilloso ver a los peques, a los jóvenes, a los adultos y a nuestros mayores disfrutar por todo lo alto. Cada uno a su aire, juntos, pero no revueltos, pero unidos por la fiesta y la diversión", ha dicho.

Guillem Caballé será el maestro de ceremonias. Un DJ nacional profesional de Los40 Classic, que ha presentado gran variedad de programas, desde radio fórmula a programas propios y clásicos de la cadena: Del 40 al 1, El Gran Musical, La Noche Más Corta, Lo + 40, American TOP 40, Los especiales de Navidad, En tu casa o en la mía, Game 40 (el primer programa radiofónico nacional sobre videojuegos) y un largo etcétera.

Esta será la primera vez que se desplaza a La Rioja para hacer disfrutar, al máximo, en su particular Classic Fiesta Ochentera.

Una fiesta organizada por el Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros en colaboración con LOS40 Rioja y que cuenta con la colaboración de Peñaclara, el Complejo Turístico Rural Villa Liquidámbar, Bar Restaurante el Jardín y Hospedería Sagasta.