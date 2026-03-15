Un total de 130 viviendas afectadas por el reventón de una tubería en la calle Beatos Mena y Navarrete de Logroño

Archivo - Un reventón anterior en la zona del barrio de San José, donde hoy se ha producido otra incidencia en la calle Beatos Mena y Navarrete - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO X - Archivo

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 130 viviendas se han visto afectadas por el reventón de una tubería, de madrugada, en la calle Beatos Mena y Navarrete, desde

San Prudencio a San José de Calasanz, según ha informado el Ayuntamiento de Logroño.

En concreto, los números afectados son el 34, 36-38, 40, 42, 44 y 46. En estos momentos, operarios del Ayuntamiento se encuentran trabajando para restablecer el suministro de agua lo antes posible.