Un total de 130 viviendas afectadas por el reventón de una tubería en la calle Beatos Mena y Navarrete de Logroño

Archivo - Un reventón anterior en la zona del barrio de San José, donde hoy se ha producido otra incidencia en la calle Beatos Mena y Navarrete
Archivo - Un reventón anterior en la zona del barrio de San José, donde hoy se ha producido otra incidencia en la calle Beatos Mena y Navarrete - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO X - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 15 marzo 2026 12:51
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   LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 130 viviendas se han visto afectadas por el reventón de una tubería, de madrugada, en la calle Beatos Mena y Navarrete, desde

   San Prudencio a San José de Calasanz, según ha informado el Ayuntamiento de Logroño.

   En concreto, los números afectados son el 34, 36-38, 40, 42, 44 y 46. En estos momentos, operarios del Ayuntamiento se encuentran trabajando para restablecer el suministro de agua lo antes posible.

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