Un total de 30 ensayos y 37 pacientes tratados, en el primer año de la Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos de Fundación Rioja Salud y START Rioja ha completado su primer año de actividad consolidándose como centro público para el desarrollo de ensayos clínicos en fases tempranas contra el cáncer. Desde su puesta en marcha, la unidad ha impulsado 30 ensayos clínicos y ha tratado a 37 pacientes con medicamentos innovadores contra el cáncer, reforzando el posicionamiento de La Rioja en investigación y tratamiento oncológico.

Así lo ha dado a conocer la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, que ha mantenido hoy, miércoles 24 de junio, una reunión de trabajo con la directora de la Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos START Rioja, María de Miguel, el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario San Pedro, Alfonso Martín Carnicero, y responsables de Fundación Rioja Salud y START Rioja.

En la intervención posterior ante los medios de comunicación, la titular de Salud ha destacado que "la puesta en marcha de esta unidad ha permitido que La Rioja se consolide en investigación oncológica". Asimismo, Martín ha subrayado que "la colaboración entre Fundación Rioja Salud y START demuestra que la investigación y la asistencia son herramientas fundamentales para seguir avanzando en una medicina más personalizada y de mayor calidad".

Por su parte, la directora de la unidad, María de Miguel, ha señalado que "los resultados obtenidos durante este primer año evidencian el potencial del proyecto y la capacidad de nuestro equipo para ofrecer a los pacientes acceso temprano a terapias innovadoras dentro de un entorno asistencial de excelencia". En este sentido, de Miguel ha añadido que el 83 % de los pacientes incluidos en los ensayos son residentes en La Rioja, mientras que el 17 % restante proceden del País Vasco, Navarra y Castilla y León.

Finalmente, el jefe del Servicio de Oncología, Alfonso Martín Carnicero, ha resaltado que "disponer de esta unidad ha supuesto un salto cualitativo para la atención oncológica en La Rioja y fortalece la colaboración entre la asistencia y la investigación para ofrecer nuevas oportunidades terapéuticas a nuestros pacientes".

En la reunión de trabajo también han participado el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva; el director de Investigación del CIBIR, Eduardo Mirpuri; el especialista en procesos asistenciales de Fundación Rioja Salud, Félix Rivera; el oncólogo e investigador clínico de START Rioja, Jorge L. Ramón-Patino; el director de Start-up de START Rioja, Manuel Vaz; la directora de Data Management de START Rioja, Paula Defaz; el director de Farmacia de START Rioja, Carlos Lamsfus, y profesionales de enfermería de la unidad.

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS Y TUMORES TRATADOS

La Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos constituye actualmente un centro de referencia para el acceso a ensayos clínicos con medicamentos innovadores contra el cáncer ya que ofrece asistencia avanzada a los habitantes de La Rioja y de comunidades autónomas cercanas. Esta iniciativa permite que los pacientes derivados por los servicios de oncología de los sistemas públicos de salud accedan en La Rioja a tratamientos innovadores sin necesidad de desplazarse a Madrid o Barcelona, como ocurría hasta su entrada en funcionamiento.

Actualmente, la Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos ofrece a los pacientes acceso a tratamientos organizados en cinco grandes estrategias: terapias dirigidas, inmunoterapia, quimioterapia, anticuerpos dirigidos conjugados y hormonoterapia. En cuanto a los tumores tratados durante este primer año, el cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) ha sido el más frecuente, representando el 25,7 % del total de pacientes incluidos. A continuación, las lesiones oncológicas tratadas con mayor frecuencia han sido los tumores de mama y ovario, ambos con un 17,1 %; los cánceres gástricos y de la unión esófago-gástrica, con un 14,3 %; y el cáncer de páncreas, con un 11,4 %. Asimismo, se han incluido pacientes con cáncer de endometrio (8,6 %), próstata (2,9 %) y mesotelioma (2,9 %).

Además, la experiencia acumulada en la Unidad de Ensayos Clínicos Oncohematológicos de La Rioja en este primer año de actividad ha contribuido al desarrollo del conocimiento científico global a través de publicaciones y comunicaciones de alto impacto que han sido presentadas en el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) o en el 26.º Workshop sobre Métodos en la Investigación Clínica del Cáncer, celebrado la semana pasada en Sint Michielsgestel (Países Bajos).

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO

Durante este primer año la unidad ha incorporado un total de 16 profesionales. Cabe destacar que el 56 % del equipo se ha trasladado desde otras comunidades autónomas u otros países para formar parte del proyecto, lo que pone de manifiesto la capacidad de Fundación Rioja Salud y START Rioja para atraer y retener talento altamente cualificado.

La creación del centro ha sido posible gracias al acuerdo estratégico entre Fundación Rioja Salud y The START Center for Cancer Research, centros de referencia mundial en el desarrollo de ensayos clínicos oncológicos en fases tempranas. Esta alianza favorece el desarrollo profesional de los investigadores del ecosistema riojano, potencia la capacidad investigadora del sistema sanitario y contribuye a situar a La Rioja entre los territorios innovadores en investigación clínica en oncología.

La implantación de la unidad de ensayos clínicos potencia además las líneas de investigación que actualmente se desarrollan en el CIBIR. Los ensayos clínicos en fases tempranas permiten a los científicos del centro de investigación desarrollar estudios moleculares, genéticos y bioquímicos, así como explorar variaciones individuales, respuestas celulares específicas o realizar estudios personalizados de medicina de precisión.

Del mismo modo, la unidad de ensayos clínicos precisa apoyarse permanentemente en la investigación básica al validar en el ámbito médico los principios estudiados en modelos celulares o de experimentación.