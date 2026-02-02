Un total de 3.430 padres y madres disfrutaron en La Rioja de la prestación por nacimiento y cuidado de menor en 2025

Archivo - Familias con niños. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

La Seguridad Social tramitó en 2025 un total de 3.430 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en La Rioja, lo que supone 300 más que en el ejercicio 2024, un incremento de 8,74%.

Del conjunto, 1.483 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 1.947 al segundo progenitor, normalmente el padre, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en La Rioja.

El gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor entre enero y diciembre en esta comunidad autónoma alcanzó los 24,49 millones de euros. En 2024, esta cifra se situó en 22,5 millones de euros.

La media de tiempo de tramitación de esta prestación fue en este último ejercicio de 8 días.

La duración media de las prestaciones activas por nacimiento y cuidado de menor en 2025 fue de 111 días de media, con apenas 2 días de diferencia entre hombres y mujeres. Un dato que se acerca a la corresponsabilidad, ya que el año anterior los hombres disfrutaban, de media, una semana menos.

AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE NACIMIENTO.

El pasado mes de julio se mejoró la protección para progenitores y menores y el derecho a la conciliación familiar y laboral, con la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas en el caso de las familias monoparentales.

En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.

Además, se añaden dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor (cuatro en familias monoparentales), que podrán disfrutarse de forma flexible hasta que el hijo o hija cumpla 8 años.

Este derecho puede solicitarse retroactivamente para nacimientos a partir del 2 de agosto de 2024 y ya está disponible desde el 1 de enero de 2026. La solicitud puede presentarse con una antelación máxima de 15 días a la fecha de inicio del periodo de disfrute.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo de inicio del descanso.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, encargado del abono de la prestación, ofrece la posibilidad de solicitarla a través del portal Tu Seguridad Social (https://sede.seg-social.gob.es/) y en https://prestaciones.seg-social.es.

También es posible solicitar de forma telemática los periodos sucesivos de descanso si se opta por fraccionar el permiso.

EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE HIJO/A, MENOR ACOGIDO O FAMILIAR.

Por otro lado, el número de excedencias por cuidado de hijo/a, menor acogido o familiar dadas de alta en 2025 en La Rioja fue de 518, de las que 471 correspondieron a mujeres, el 91%, y 47 a hombres, lo que equivale al 9%.

En este último ejercicio, se han registrado 4 excedencias más que en 2024.

Los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar excedencia para atender a hijos/as o menores acogidos o para el cuidado de otros familiares.

Los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un hijo/a o menor acogido tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.

También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.