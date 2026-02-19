Un total de 50 estudiantes se enfrenta este jueves a las pruebas de la XXXVII Fase Local de la Olimpiada de Física

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aula 101 del Complejo Científico-Tecnológico (C/ Madre de Dios, 53. Logroño) de la Universidad de La Rioja acoge este jueves, 19 de febrero, las pruebas de la XXXVII Fase Local de la Olimpiada Española de Física, a la que se enfrentan 50 estudiantes de Enseñanzas Medias, a partir de las 16,00 horas.

El examen de la Fase Local de la XXXVII Olimpiada Española de Física consta de cuatro problemas, uno de ellos con datos experimentales, es decir, sin prueba de cuestiones. De esta forma las pruebas se adaptan mejor a la estructura de las fases Nacional e Internacional. Los problemas de las fases local y nacional se adaptarán, en la medida de lo posible, a los contenidos de los programas de Física del Bachillerato.

La fase local se dirige a estudiantes matriculados en 1º o 2º de Bachillerato, o en el último curso de Formación Profesional de 2º grado, de los centros de secundaria de La Rioja.

Los dos primeros clasificados participarán en la Fase Nacional de la Olimpiada de Física que se celebrará del 10 al 13 de abril de 2026 en la ciudad de Zaragoza.

El primer clasificado en cada una de las fases locales de la Olimpiada de Física recibirá un premio adicional, consistente en la concesión de una bonificación por una cuantía equivalente al importe de los precios académicos de la matrícula en el curso 2026-2027 en cualquiera de las titulaciones que se imparten en la Universidad de La Rioja.

La Olimpiada Española de Física tiene como objetivos fomentar las vocaciones científicas, seleccionar a los estudiantes ganadores que representan a España en las competiciones supranacionales y estimular la enseñanza dada la importancia creciente de la física en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología y en la formación integral de los jóvenes.

El primer nivel de la Olimpiada son las fases locales, un total de treinta y seis, donde son seleccionados los cien estudiantes que concursan en la fase nacional. Los cinco primeros clasificados en la fase nacional forman el equipo que participa en la International Physics Olympiad -IPhO-, y los cuatro siguientes forman el equipo de la Olimpiada Iberoamericana -OIbF-.

La OEF está organizada por la Real Sociedad Española de Física, a través del Ministerio de Educación, desde 1990.

En la pasada edición, Alberto Espiga, alumno del IES Duques de Nájera de Logroño, se proclamó campeón de la fase local de la XXXVI Olimpiada de Física celebrada en el Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja y que contó con la participación de medio centenar de estudiantes de los centros de secundaria riojanos. El segundo puesto correspondió a Adrián Novoa, también alumno del IES Duques de Nájera de Logroño.