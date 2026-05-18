Un total de 9.504 personas han participado este curso en el programa de acceso a la cultura en el mundo rural 'Aprender'

Programa Aprender - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

'Aprender', el programa de Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa que acerca la cultura al mundo rural a través de múltiples acciones, ha contado este año con una participación de 9.504 personas. Comenzó en el mes de octubre y ha terminado en abril.

En esta edición el programa ha llegado a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se han incorporado en esta última edición, con 102 actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.

Una de las cuestiones más interesantes del programa ha sido que la mayor parte del profesorado que imparte la formación está vinculado a las localidades de 'Aprender'.

Han sido 39 exposiciones, 36 talleres de diferentes temáticas, 14 encuentros con escritores, cuatro talleres eBiblio, una sesión de lectura fácil, cuatro conciertos y cuatro representaciones teatrales.

A través de este proyecto, Fundación Caja Rioja trabaja diferentes ODS. Entre ellos, el 4 (Educación de Calidad, fomento la educación global para el desarrollo sostenible); el 10 (Reducción de las desigualdades con la igualdad de oportunidades, en este caso, de formación); el 11 (Ciudades y comunidades sostenibles, con el apoyo a la creación de vínculos entre las zonas periurbanas y rurales) o el 17 (Alianzas para lograr los objetivos, con el fomento de sinergias público-privadas).

PROGRAMA EN CUATRO PARTES

El programa 'Aprender' se divide en cuatro partes: Aprender mirando, que lleva a cabo exposiciones temáticas por los diferentes municipios de carácter divulgativo y que están producidas por Fundación Caja Rioja. Este año se han colgado las siguientes: Exvotos, Crónicas najerenses, El Rioja y los 5 Sentidos, La pelota en La Rioja, El Rioja de Etiqueta, Las fuentes de La Rioja, Las fiestas del Santo a través de sus carteles, La pasión en La Rioja y varias de producción propia sobre los distintos municipios, entre ellos, Briones, Ventosa, Cuzcurrita, Anguiano y San Asensio.

Por su parte, Aprender conversando es un programa formativo en el que se llevan a cabo cursos de diferente temática: creatividad, competencias digitales, manualidades, ganchillo, scrap, alpargatas, fotografía, dibujo, acuarela, entre otros.

Aprender leyendo se lleva a cabo en colaboración con la Biblioteca de La Rioja y la Asociación Riojana de Escritores, que facilita el acceso al conocimiento y a la lectura a los habitantes del mundo rural: acceso de libros, audiolibros, revistas, películas, etc. Además, la Biblioteca realizará talleres sobre el uso de la aplicación eBiblio de La Rioja, que abre la posibilidad de acceder a los servicios virtuales de préstamo de libros, revistas, periódicos y audiolibros digitales, y a la visualización de películas y documentales a través del servicio Efilm La Rioja.

En colaboración con la Asociación de Escritores de La Rioja se han organizado sesiones de lectura con autores como Carlos García Vaquero, Carlos Moreno, Francisco Mir, Myriam Ferreira, Rubén Angulo, Jesús Vicente Aguirre, Sonia San Román, María Marrodán o Emiliano Navas, entre otros. Ha habido una sesión de lectura fácil.

Por último, Aprender escuchando este año ha programado cuatro sesiones de teatro en Casalarreina y Ausejo, con el Taller de Teatro Sin Límites de Cuzcurrita; y con Improyayas en Ribafrecha y Alesanco.

También se han programado cuatro conciertos en Torrecilla, Ventosa, Anguiano y San Asensio de la mano de la Banda de Música de San Asensio y del Coro de Briones.