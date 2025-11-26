Un total de 4 equipos de vialidad invernal trabajan hoy en el tratamiento de hielo y nieve en las carreteras riojanas

Archivo - Nieve en La Rioja. Quitanieves - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha habilitado este miércoles 26 un total de 4 equipos de vialidad invernal para trabajar en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras.

El objetivo de este dispositivo es minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.

De los 4 equipos, 3 están operando en diferentes carreteras de La Rioja Alta y 1 está trabajando en la zona del Camero Viejo.

A estas horas, todos los puertos están abiertos, siendo necesario el uso de cadenas en Peña Hincada y Montenegro.

El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.

ESTADO DE LOS PUERTOS DE MONTAÑA.

Puerto de Pradilla (LR-111), abierto.

Puerto de Peña Hincada (LR-232), abierto con cadenas.

Puerto de La Rasa (LR-245), abierto.

Puerto de Sancho Leza (LR-250), abierto.

Puerto de Montenegro (LR-333), abierto con cadenas.

Alto de Vallaroso (LR-286), abierto.

EQUIPOS OPERATIVOS.

Valle del Oja: LR-111 Valgañón-Ezcaray-Santo Domingo; LR-414 Santurde; LR-413 Santurdejo-Pazuengos; LR-415 Ezcaray-Posadas; LR-417 Urdanta; LR-418 San Antón.

Alto Najerilla: LR-113 Anguiano-L.P. Burgos; LR-435 Valvanera; LR-437 Collado de Canales; LR-334 Villavelayo-Neila; LR-333 Viniegra de Arriba; LR-336 Ventrosa.

Camero Nuevo: LR-333 Villoslada de Cameros-N-111; LR-253 N-111 a LR-232; LR-451 Montemediano; LR-232 Villanueva-Ortigosa; LR-452 Peñaloscintos; LR-453 Pinillos; LR-245 Almarza; LR-455 Aldeanueva de Cameros; LR-454 Gallinero de Cameros.

Camero Viejo: LR-250 Villamediana de Iregua-Laguna de Cameros; LR-462 Trevijano; LR-464 Vadillos; LR-465 Hornillos de Cameros; LR-466 Ajamil; LR-463 Torre en Cameros; LR-548 Muro en Cameros; LR-245 Puerto de la Rasa; LR-250 Laguna a la N-111; Puerto de Sancho Leza.