Tótem Ensemble ofrece el I concierto de Música Barroca en El Rasillo de Cameros - LINACERO COMUNICACIÓN

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El quinteto de cuerda Tótem Ensemble protagonizará el I Concierto de Música Barroca en El Rasillo de Cameros este domingo 9 de agosto a las 20,00 horas. La cita, organizada por el Ayuntamiento de la localidad, tendrá lugar en el emblemático marco histórico de la Ermita de San Mamés.

Formado por músicos de acreditada trayectoria en las principales orquestas y conservatorios de Europa -el primer violín Vladimir Dmitrienco, el violín Luis Miguel Díaz Márquez, el viola Jerome Ireland, la violonchelista Natividad Álvarez-Ossorio y el contrabajista Francisco Lobo-, Tótem Ensemble destaca por una propuesta artística que combina el rigor académico del repertorio clásico con la orquestación de cámara de grandes piezas universales.

El programa diseñado para esta primera edición propone una inmersión en la literatura musical del siglo XVIII, seleccionando algunas de sus páginas más representativas. En esta ocasión, la formación trasladará al público una cuidada lectura de obras maestras como El Invierno y El Verano de Antonio Vivaldi, la Aria de la Suite en Re de Johann Sebastian Bach, la emotiva Lascia ch'io pianga de Georg Friedrich Haendel, la Chacona de Henry Purcell, la Suite Don Quijote de Georg Philipp Telemann y el célebre Canon de Johann Pachelbel.

Con esta actuación en el escenario único de la Ermita de San Mamés, la agrupación reafirma su compromiso con la divulgación musical y la descentralización de la cultura, acercando la excelencia de la música de cámara a espacios históricos y nuevos públicos.

Las entradas para el concierto tienen un precio único de 10 euros y podrán adquirirse directamente en el recinto previo al inicio del espectáculo.