Los trabajadores del Hospital de Calahorra añaden demandas "irrenunciables" a las propuestas de la Consejería de Salud

CALAHORRA (LA RIOJA), 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Hospital de Calahorra han aceptado las condiciones de las autoridades sanitarias riojanas pero han añadido otras que consideran "irrenunciables". Esta es la principal conclusión de la asamblea celebrada por el personal laboral del principal centro sanitario riojabajeño; una reunión en la que sus representantes les han trasladado la última propuesta que la Consejería de Salud expuso en el encuentro mantenido el lunes con la Comisión de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Según lo declarado por Pepi Delgado -portavoz del personal del hospital- los trabajadores laborales han reconocido un avance en tres puntos pero quieren añadir otras condiciones que según ha venido a decir considerarían innegociables como "no perder poder adquisitivo y recuperar los cuadrantes de programación del trabajo adecuados para quirófanos y cuidados intensivos".

Por otra parte están las demandas del personal estatutarizado; es decir, aquellos trabajadores que fueron contratados por el Hospital de Calahorra en su primer periodo como fundación y que fueron absorbidos después por el Sistema Riojano de Salud como funcionarios de pleno derecho del Gobierno de La Rioja. En este caso, exigen que "las modificaciones en sus organigrama de trabajo sean sometidos también a negociación y no impuestos directamente por la Consejería de Salud".

DEMANDA DE CCOO

En el mismo orden de cosas, la Federación de Sanidad del sindicato CCOO informó ayer de que ha interpuesto una demanda contra la Consejería de Sanidad de La Rioja "por vulneración de derechos fundamentales" . Este sindicato explica que el Hospital de Calahorra inició el 16 de enero un procedimiento "de modificación sustancial" de condiciones de trabajo, "y en mitad del proceso de negociación", el 21 de enero, "constatando su mala fe en el proceso negociador instó a los mandos intermedios del hospital al traslado de unos cambios de carteleras que no habían sido acordados con el comité de empresa".

Los sindicalistas de CCOO afirman que fueron las protestas "contra los intentos de privatización en camas, recortes de personal y cambios de horarios sin justificación legal" las que motivaron las declaraciones del consejero y portavoz Domínguez, "unas declaraciones veladamente falsas, primero sobre las nuevas contrataciones, que él mismo sabe que no va a suponer un aumento de plantilla y, segundo, sobre las pérdida de retribuciones que con estas modificaciones impuestas sufrirán en sus bolsillos algunos trabajadores y trabajadoras de Calahorra".

Los daños, según CCOO, no se circunscriben al personal que no ha podido estatutarizarse "porque los que sí lo hicieron han visto cómo se ha vulnerado su derecho a la negociación colectiva, coartando así que su modificación de jornadas y turnos no haya sido siquiera informada en la Mesa Sectorial".