Los trabajadores de Ociosport se concentran frente a su sede en Logroño para exigir una solución

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de 'Ociosport' se han concentrado, convocados por el CSIF, a las 12,00 horas, frente a la sede de la empresa en Logroño, situada en Gran Vía con República Argentina, para exigir una solución, ante el impago de salarios a los empleados de la compañía. La empresa es adjudicataria de las contratos del complejo Aqualar y en el hogar del jubilado en Lardero y de centros en Logroño y Haro.

Los concentrados portaban una pancarta en la que se podía leer 'Trabajadores de Ociosport. ¡Solución ya!', así como carteles señalando 'Aqualar. Hogar del jubilado y polideportivo. Sin cobrar' y 'Ociosport no paga. Paga yaaaa'. Durante la protesta se han coreado consignas para exigir el pago de los salarios a los trabajadores.

El presidente del sindicato, Jesús Vicente Hernández, ha señalado a los medios de comunicación que "van pasando los días" y "seguimos sin tener noticias absolutamente de nadie, ni de la empresa, ni de los ayuntamientos, ante lo que no sabemos qué se está haciendo".

"Las únicas noticias que tenemos son de ayuntamientos de fuera de esta comunidad, que sí que parece que están tomando ciertas medidas para rescindir los contratos de la empresa; y lo que está pasando aquí es que no sabemos absolutamente nada de lo que están haciendo las administraciones, a pesar del incumplimiento manifiesto que está haciendo la empresa con las cláusulas de los pliegos que se firmaron", ha añadido Hernández.

Ha apuntado que con el Ayuntamiento de Lardero "no ha habido ninguna reunión", si bien "el otro día, cuando hicimos la concentración -el viernes, 14 de marzo- al presentarles un escrito nos dijeron que nos iban a llamar esta semana, y no tenemos noticias absolutamente de nada, por lo que no sabemos si están haciendo algo concreto".

"Lo que sí que es cierto es que tanto en el pliego de condiciones como en la Ley de contratos viene recogido que si las deudas que tiene la empresa con los trabajadores ascienden del 5 por ciento, las administraciones pueden libremente rescindir el contrato, y que si no llega a ese 5 por ciento a través de denuncia de los delegados de personal, también se podrían rescindir los contratos", ha apuntado el presidente del CSIF, que ha reconocido que "están hechos los escritos, están hechas la comunicación a las administraciones y hasta el momento no están haciendo absolutamente nada".

Sobre la empresa, Hernández no hay novedades porque "no da la cara, no nos ha dicho nada, y, por ello, no sabemos qué está haciendo y lo único que conocemos es un comunicado a los medios de comunicación". En el mismo la mercantil "reconocía que varias administraciones tienen una deuda con ellos de gran volumen lo que impide hacer frente a las nóminas de los trabajadores".

No obstante, desde el sindicato ha anunciado que "vamos a seguir mirando qué medidas vamos a adoptar para continuar con las medidas de presión para intentar solucionar el problema que están atravesando".

El presidente del CSIF ha asegurado que "la situación de los trabajadores es cada vez más dramática, porque hay trabajadores que llevan desde enero sin cobrar, incluso hay algunos que tienen conceptos no cobrados del mes de diciembre, entonces esto se va acumulando". Con ello, ha recordado que "son trabajadores que no tienen salarios muy altos y entonces esto sí que está repercutiendo en sus economías y a nivel personal tiene que estar afectando pero gravemente a ellos".