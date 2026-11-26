La concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto con los codirectores del Festival de cine 'Los trabajos y las noches', Fernando Vílchez y Patricia Andrés, han presentado esta mañana la séptima edición de este encuentro - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Del 9 al 13 de diciembre, 'Los trabajos y las noches. Festival de cine de autor y procesos artísticos' celebrará su séptima edición en Logroño. Durante cinco jornadas, el festival reunirá una selección del cine contemporáneo español, encuentros con sus creadores, propuestas audiovisuales en directo y actividades dedicadas a los procesos de creación cinematográfica.

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto con los codirectores del Festival de cine 'Los trabajos y las noches', Fernando Vílchez y Patricia Andrés, han presentado esta mañana la séptima edición de este encuentro.

Fernández ha destacado que, un año más "este festival propone cada año una programación concentrada y muy cuidada, con pocas películas elegidas para dialogar entre sí, y concede un lugar central al encuentro entre los cineastas y el público". Además, ha indicado la edil, "el festival busca establecer relaciones entre obras de diferentes géneros, duraciones y sensibilidades. En esta ocasión, la mirada será el hilo que atraviesa esta edición: la mirada como una forma de conocimiento, descubrimiento y encuentro con los demás".

LA EXPERIENCIA DE MIRAR: EL CINE COMO DESCUBRIMIENTO

'Los trabajos y las noches' propone una reflexión sobre nuestra relación con las imágenes, sobre cómo observamos a los demás y sobre aquello que encontramos cuando volvemos la vista hacia el pasado o prestamos una atención distinta a nuestro presente.

Esta propuesta parte también del encuentro entre la mirada del cineasta, que construye una determinada forma de acercarse al mundo, y la del espectador, que interpreta las imágenes desde su propia experiencia. Esta reflexión tendrá también una vertiente pedagógica, a través de actividades abiertas a quienes sienten curiosidad por el cine y sus posibilidades educativas y creativas, desde la práctica docente hasta las nuevas generaciones de cineastas.

MÚLTIPLES FORMAS DEL CINE CONTEMPORÁNEO

La Sección Oficial de esta séptima edición estará integrada por seis largometrajes y seis cortometrajes que establecerán un diálogo entre diversas aproximaciones a la ficción, el documental, la animación y la experimentación cinematográfica.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 9 de diciembre, a las 19,30 horas, en los Cines 7 Infantes, con la proyección de 'La luz', de Fernando Franco. Protagonizada por Alberto San Juan, la película sigue a un sacerdote enfrentado a la culpa y al peso de una institución que ha condicionado su existencia.

El jueves 10 de diciembre será el turno de 'Salen las lobas', primer largometraje de Claudia Estrada Tarascó, una de las propuestas recientes del cine español que se acerca a la adolescencia femenina desde una perspectiva poco habitual. Ese mismo jueves se proyectará 'Hermanas', el debut en el largometraje de ficción de Ione Hernández Sáenz, protagonizado por Emma Suárez y Elena Anaya.

El viernes 11 llegará 'Todo es cárcel', de Eloy Enciso Cachafeiro, una película que recorre los espacios de la represión franquista y se pregunta por las huellas de la historia en los paisajes del presente.

La programación incluirá también 'Krakatoa', de Carlos Casas, una experiencia sensorial en torno al volcán indonesio y a las fuerzas de la naturaleza, además de 'La violinista', de Raúl García y Ervin Han, una premiada película de animación que combina la historia de amor entre dos jóvenes músicos con los acontecimientos que marcaron la Segunda Guerra Mundial en Asia.

La Sección Oficial reunirá asimismo seis cortometrajes, una selección que amplía el recorrido de la programación a través de distintas sensibilidades y procedimientos cinematográficos, desde la observación de la realidad y la exploración de lo cotidiano hasta las posibilidades expresivas de la animación.

Todas las sesiones de la Sección Oficial estarán acompañadas de presentaciones y coloquios que permitirán conocer los procesos de creación y conversar con los equipos de las películas.

JONÁS TRUEBA Y LOS ILUSOS FILMS

Uno de los grandes protagonistas del festival será el cineasta Jonás Trueba, que regresará a Logroño para participar en un foco especial dedicado a su obra y a los procesos de creación de Los Ilusos Films.

El foco se inaugurará el sábado 12 de diciembre, a las 12,00 horas, con una masterclass especial con este cineasta en el Museo Würth La Rioja. Durante noventa minutos, Trueba compartirá sus procesos artísticos, las experiencias que han dado forma a sus películas y su manera de trabajar con los colaboradores que lo acompañan desde hace años.

La sesión incluirá la proyección de 'Vistillas', cortometraje realizado por encargo del Centre Pompidou para su colección Où en êtes-vous?, que invita a los cineastas a reflexionar sobre su propio trabajo.

El recorrido continuará el domingo 13 de diciembre, a las 12,00 horas, con la proyección de 'Chicho o mientras el cuerpo aguante', una comedia didáctica, de Fernando Trueba dedicada al músico, poeta y pensador Chicho Sánchez Ferlosio en 1982. La sesión contará con un diálogo entre Jonás Trueba, Bernardo Sánchez y César Sánchez.

La clausura del festival tendrá lugar el mismo domingo, a las 19,00 horas, con la entrega de premios y la proyección de Los ilusos 13+13 (2026), nueva versión de la película que Trueba realizó en 2013 junto a un grupo de amigos y colaboradores.

MIRADAS RIOJANAS Y CINE EN LAS AULAS

La programación volverá a reservar un espacio destacado a los artistas y cineastas vinculados a La Rioja, con dos sesiones de Miradas Riojanas, una iniciativa que propone descubrir nuevas piezas audiovisuales y ampliar las formas de creación presentes en el festival.

La primera sesión tendrá lugar el miércoles 9 de diciembre, a las 17,30 horas, abriendo la programación de esta séptima edición. Reunirá los cortometrajes Protagonistas, de Javier Martínez-Losa Zapata, y La que no corre, vuela, de Alma Tejada.

La segunda propuesta, Miradas Riojanas LIVE, se celebrará el sábado 12 de diciembre, a las 16,45 horas, con dos piezas que exploran las relaciones entre el lenguaje audiovisual y la creación en directo: Cariñada, de Andrea Méndez Escribano, y Mamá, quiero ser artista, de Lucía Angulo.

La dimensión pedagógica de esta edición tendrá otro de sus espacios principales en el curso 'El mañana ya ha empezado'. El cine en el aula, impartido por Javier H. Estrada, codirector de la 71.ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y colaborador habitual de Los trabajos y las noches.

El curso se celebrará el domingo 13 de diciembre, a las 16,00 horas, en los Cines 7 Infantes, con una duración de tres horas. La matrícula es de 10 euros y las personas interesadas deben escribir a: actividades@lostrabajosylasnoches.com.

El festival organizará una sesión cinematográfica especial para estudiantes, mientras que algunos de los cineastas invitados compartirán encuentros con estudiantes de bachillerato, abriendo espacios de conversación sobre las películas y sus procesos de creación.

Las entradas de las películas se adquieren en la web de los Cines 7 Infantes. Toda la información en www.lostrabajosylasnoches.com