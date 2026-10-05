Tráfico intensifica la vigilancia y control de las distracciones al volante en La Rioja

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LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de las distracciones al volante en La Rioja entre hoy y el día 11 de octubre de 2026, con el objetivo de concienciar a las ciudadanas y los ciudadanos de la importancia de la conducción responsable.

Asimismo, la campaña va dirigida también a otros colectivos, como los peatones y los ciclistas, ya que es frecuente observar comportamientos imprudentes, especialmente en el entorno urbano. Durante estos días, agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja intensificará los controles en las carreteras, con la colaboración de las policías locales que se sumen a la iniciativa para reforzar también la vigilancia en vías urbanas, de su competencia.

La distracción aparece como factor concurrente en un 30 por ciento de los accidentes con víctimas mortales, principalmente por el uso indebido de teléfonos móviles, navegadores GPS u otros dispositivos. Un 76 por ciento de los conductores españoles reconocen conducir su vehículo mientras están distraídos con cierta frecuencia. Un 24,7 por ciento reconocen realizar seguimiento de mensajes de texto en el móvil y de redes sociales. Un 22 por ciento reconocen hablar al teléfono sin dispositivo manos libres.

Marcar un número de teléfono en un dispositivo móvil mientras se conduce podría multiplicar por 12 el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico. Leer o escribir mensajes en un dispositivo móvil podría multiplicar por 6 el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico. Se estima que las personas con insomnio crónico provocan dos veces y media más accidentes que las que duermen bien.

En la campaña anterior (del 6 al 12 de octubre de 2025) en La Rioja se controlaron un total de 5.720 vehículos, de los que 92 fueron sancionados, el 1,60 por ciento.