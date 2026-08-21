Un tramo de la calle Julio Longinos permanecerá cortada al tráfico por el montaje de infraestructuras para los encierros

Corte de un tramo de la calle Julio Longinos - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del montaje y la instalación de los corrales y vallados temporales para los encierros de las próximas fiestas patronales, un tramo de la calle Julio Longinos permanecerá cortado al trafico entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre.

Concretamente, el tramo afectado va desde la intersección de la Julio Longinos con la calle Bebricio, hasta la salida a la calle desde el aparcamiento del Silo, acceso ubicado junto al Centro Joven Municipal.

El Ayuntamiento de Calahorra agradece de antemano la comprensión de los vecinos y conductores ante las molestias temporales que puedan derivarse de estos cortes esenciales para el desarrollo de la programación taurina festiva, así como ruega precaución y respeto a la señalización provisional.