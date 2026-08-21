Un tramo de la calle Julio Longinos permanecerá cortada al tráfico por el montaje de infraestructuras para los encierros

Corte de un tramo de la calle Julio Longinos
Corte de un tramo de la calle Julio Longinos - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 21 agosto 2026 14:25
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   LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Con motivo del montaje y la instalación de los corrales y vallados temporales para los encierros de las próximas fiestas patronales, un tramo de la calle Julio Longinos permanecerá cortado al trafico entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre.

   Concretamente, el tramo afectado va desde la intersección de la Julio Longinos con la calle Bebricio, hasta la salida a la calle desde el aparcamiento del Silo, acceso ubicado junto al Centro Joven Municipal.

   El Ayuntamiento de Calahorra agradece de antemano la comprensión de los vecinos y conductores ante las molestias temporales que puedan derivarse de estos cortes esenciales para el desarrollo de la programación taurina festiva, así como ruega precaución y respeto a la señalización provisional.

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