El transporte marítimo de mercancías entre La Rioja y el Puerto de Barcelona sube entre un 2% y un 3% en el último año - FER

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El transporte internacional y el comercio global continúan experimentando transformaciones significativas, impulsadas por avances tecnológicos, cambios en las dinámicas geopolíticas y una creciente conciencia sobre la sostenibilidad. Durante esta jornada, se ha hecho un balance del transporte marítimo en 2025 y las perspectivas para este año 2026.

Por este motivo , la FER y el Puerto de Barcelona, con la colaboración de ATRADIS Rioja, el Operador Logístico Royo y la compañía Synergy, han desarrollado una jornada empresarial con la participación de 40 empresas riojanas con comercio exterior.

El vicepresidente segundo de la FER y presidente de la Asociación de Transportistas y Logistas de La Rioja (ATRADIS) Santiago Gutiérrez, ha intervinido en la apertura de la sesión.

Olga Salvador. BCÓS and Reefer Manager. Puerto de Barcelona y Eduard Moyà. Product Manager Container Division. Puerto de Barcelona han ofrecido un balance del tráfico marítimo de mercancías en 2025 y las perspectivas para el año 2026.

Por su parte, el Centro Logístico Intermodal de La Rioja también ha hecho balance de la actividad entre los años 2022 y 2025, haciendo una especial incidencia en las rutas y compañías ferroviarias y navieras que trabajan con el centro. Los ponentes han sido Pedro López. North Spain Coordinator de Sinergy y Abel Royo. Director Royo Logística. Y del CentroLogístico Intermodal de La Rioja.

Eduard Moyá ha señalado que 2025 ha sido un año en el que "ha crecido poco" el transporte marítimo a nivel mundial, apenas un 0,5%, pero sí ha crecido en el ámbito de los contenedores con un aumento del 5% respecto de 2024, "lo que ha sorprendido gratamente".

El Puerto de Barcelona también ha subido un 3% en volúmenes totales, similar a La Rioja, que ha tenido un crecimiento de entre el 2 y el 3% en tráfico hacia el Puerto.

Para el año 2026, se va a producir un incremento muy plano o moderado. Y veremos qué pasa con el transporte marítimo en el contexto internacional, porque a partir de la pandemia tenemos un equilibrio muy frágil en las cadenas logísticas y cualquier disrupción nos afecta".

Ha señalado también que se va a producir "una posible vuelta de los tráficos marítimos del Canal de Suez, disminuyendo los tiempos de tránsito, se reduce la huella de carbono y pueden disminuir los costes logísticos para las empresas importadoras y exportadoras".

El presidente de ATRADIS y vicepresidente segundo de la FER, Santiago Gutiérrez, ha señalado que "las empresas riojanas cada vez exportan más, pero la situación geopolítica es muy complicada".

"El transporte marítimo es complementario con el ferroviario y el transporte por carretera, por lo que debemos trabajar juntos para tener una menor huella de carbono y hacerlo eficientemente. Somos complementarios y la colaboración es fundamental".

El director del Centro Logístico Intermodal de La Rioja, Abel Royo, ha indicado que desde el centro salen semanalmente 2 ó 3 trenes al Puerto de Barcelona y uno a Bilbao.

"Desde el año 2022 en el que empezó a operar el centro con un tren semanal compartido con la terminal de Miranda de Ebro y ahora salen dos o tres trenes semanales. El volumen de contenedores estará en torno a los 7.000 y 8.000 contenedores de importación. Y en exportación se está creciendo mucho hacia Asia y Turquía".

Preguntado por el estado de las líneas férreas tras el siniestro de Ademuz, Abel Royo ha asegurado que "las vías están mal desde hace mucho tiempo y también las carreteras están de vergüenza". Y se ha preguntado: ¿dónde está el dinero de los fondos europeos para el ferrocarril y las carreteras. Yo no tengo ni idea". Esto me preocupa, por supuesto"