El transporte urbano y varias calles, afectadas el domingo por la 'XI Maratón Internacional Ciudad de Logroño'

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de transporte público urbano y varias calles de la ciudad, con motivo de la undécima edición de la 'Maratón Internacional Ciudad de Logroño' que tendrá lugar el domingo, 5 de octubre, se verán afectadas hasta la finalización de la prueba, que se estima para las 14 horas.

Aunque la prueba comienza a las 9 horas, se cortará el tráfico de las calles afectadas por el recorrido desde las 8 horas hasta las 14 horas, aproximadamente.

En cuanto a la calle Muro de la Mata, que albergará la salida y la meta de la competición, tendrá cortes puntuales desde las 5 horas debido al montaje de diferentes estructuras de señalización y otros preparativos previos al inicio de la carrera.

El servicio de transporte urbano retrasará su funcionamiento hasta las 14 horas, cuando darán comienzo todos los servicios con sus recorridos y horarios habituales.

Por su parte, la Línea 10 suspenderá su servicio desde las 8,15 hasta las 14 horas, mientras que la parada 'Plaza de Abastos' quedará suprimida entre las 14 y las 15,30 horas.

ACCESOS A LA CIUDAD.

Para acceder a la ciudad se recomienda la calle Chile y la Avenida de la Paz como accesos principales.

Para acceder a Varea, está permitido desde el Polígono La Portalada (C/ Picón).

Para acudir a Yagüe o a la zona de Valdegastea se deberá acceder desde la circunvalación, Avenida de Burgos o las calles Fueros y Rosa Chacel.

Para acceder a la zona de la calle General Urrutia se debe llegar por el Puente Sagasta, mientras que la salida será por la Plaza de Fuente Murrieta y la calle Marqués de Murrieta.

Respecto a la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo, la entrada se realizará desde la LO-20 por la calle Pradoviejo (Parque de Bomberos) y la calle Serradero. La salida se realizará por la calle Serradero en dirección a las avenidas de la Sierra o Madrid.

Para llegar a Las Norias y al barrio de El Campillo, el acceso se realizará por la circunvalación A-13, la carretera de Mendavia y las calles Cabo Noval, Ana María Matute y San Ignacio de Loyola.

En cuanto a las estaciones de autobuses y trenes, el acceso se realizará desde la circunvalación por la rotonda de la calle Piqueras (barrio de La Estrella), continuando por las calles Lope de Vega, Gustavo Adolfo Bécquer y Miguel Delibes. La salida se realizará siguiendo el mismo itinerario.

Finalmente, el acceso al Casco Antiguo permanecerá cerrado hasta que finalice la competición.

RECORRIDO Y CALLES AFECTADAS.

La prueba comenzará a las 9 horas desde Muro de la Mata para proseguir por María Zambrano; Avda. Gran Vía Juan Carlos I (calzada norte); Gonzalo de Berceo (carril norte); Carmen Medrano (calzada oeste); Avda. de Burgos (calzada norte); Prado Viejo; Manuel de Falla y rotonda con Maestro Rodrigo (donde los participantes darán un giro de 180º); Manuel de Falla; Alfonso VI (carril norte); Portillejo (carril junto mediana de su sentido); La Cava (carril junto a la mediana de su sentido, el otro estará abierto al tráfico hasta la entrada al centro comercial Parque Rioja); Serradero (calzada norte); Pradoviejo (calzada este, abierto carril al tráfico junto a la acera desde salida Parque Rioja).

Tras realizar un cambio de sentido en la calle Tejeras, la maratón continuará por la calle Prado Viejo (carril junto mediana de su sentido, el otro abierto al tráfico), Serradero (carril junto mediana de su sentido, el otro abierto al tráfico); Sojuela (calzada de su sentido, el otro abierto al tráfico entre Clavijo y Medrano); Clavijo (carril junto a la acera de la calzada sur); San Adrián (carril oeste); Sequoias (carril junto mediana de su sentido); Avda. de la Sierra (carril junto mediana de su sentido); Avda. República de Argentina (carril izquierdo de su sentido); Avda. Club Deportivo (carril de su sentido de marcha); Duques de Nájera (carril junto a la mediana de su sentido, el otro permanecerá abierto al tráfico); Miguel Delibes (carril junto a la mediana de su sentido, el otro estará abierto al tráfico); Hermanos Hircio (carril este, el oeste estará abierto al tráfico); Pino y Amorena (carril junto a la acera, el otro de su sentido quedará abierto al tráfico); Avda. Lobete (ocupa todo su sentido hasta la calle Pedregales); Santa Beatriz de Silva (carriles de su sentido); Tudela (carril de su sentido); Río Lomo (carril junto mediana de su sentido, el otro permanecerá abierto al tráfico hasta la gasolinera); Madre de Dios (calzada de su sentido); Mario Vargas Llosa (carril este); Paseo del Prior (hasta Luis de Ulloa ocupan toda la calzada, desde allí van por el carril izquierdo de su sentido de marcha); La Ribera (carril de su sentido de marcha); Madre de Dios (carril sur); San Francisco (carril sur); túnel (completo); San Gregorio (carril de su sentido de marcha hasta la salida del estacionamiento, desde allí calzada completa); Norte (desde la calle Excuevas por el carril sur); Once de Junio; Marqués de San Nicolás; Santiago; Plaza de la Oca; Sagasta; Puente Hierro; Cabo Noval (carril sur); Paseo de Las Norias (carril sur hasta la calle Ana María Matute, desde allí ocupa los dos carriles); aparcamiento de Las Norias (por calzada este); San Ignacio de Loyola (carril sur); Avda. de la Sonsierra (calzada sur, junto a la acera); Puente Sagasta (calzada este, junto a la acera); General Urrutia (por calzada norte, carril junto a la acera hasta Rafael Azcona, desde allí ocupan el carril norte); Comandancia; Norte; Plaza de Fuente Murrieta (sentido contrario al de marcha); Portales; Plaza Martínez Zaporta; Marqués de San Nicolás; La Cadena; Rodríguez Paterna; Muro del Carmen (carriles de su sentido de marcha); y, finalmente, Muro de La Mata.

El circuito permanecerá cerrado desde las 8,15 horas. Durante el paso de los atletas, los vehículos estacionados en la calle o en los garajes no podrán entrar o salir hasta que se les indique por parte de la organización o los agentes de la Policía Local de Logroño.