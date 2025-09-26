Transportes finaliza las obras para reducir el ruido de la N-124 en Haro con una inversión de más de 450.000 euros - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para reducir el ruido de la carretera N-124, entre los kilómetros 41,93 y 42,55, a la altura de Haro, en La Rioja.

Esta inversión ha contado con un presupuesto de 482.630 euros (IVA incluido) de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Para reducir la contaminación acústica en el mencionado tramo se ha definido como solución la sustitución del pavimento existente por otro con características fonoabsorbentes.

Las obras se componen de las siguientes actuaciones:

Fresado de la calzada debido al mal estado del firme.

Extendido de capa intermedia.

Extendido de capa de rodadura.

Repintado marcas viales.

Esta actuación se ha realizado a partir del análisis de los correspondientes Mapas Estratégicos de Ruido, en el marco del Plan de Acción contra el Ruido de la Dirección General de Carreteras.

Tienen como objetivo controlar y reducir los niveles de ruido en el ambiente y cuya responsabilidad de ejecución corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.