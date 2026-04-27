Trasladada al Hospital 'Los Manzanos' una piloto tras sufrir un accidente con una avioneta en el aeropuerto de Agoncillo

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una piloto fue trasladada, a última hora de la tarde, al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente con una avioneta en el aeropuerto de Agoncillo, según ha informado SOS Rioja 112.

Fue la propia instalación quien avisó a SOS Rioja de un accidente con una avioneta en la maniobra de aterrizaje. El servicio de Bomberos del aeropuerto y Guardia Civil indicaron se trataba de una alumna que al descender se le había roto el tren de aterrizaje de la avioneta, si bien resulto ilesa.

Finalmente, se le envía un recurso de emergencia del Servicio Riojano de Salud por el estado de nerviosismo de la piloto y fue trasladada al Hospital Viamed Los Manzanos.