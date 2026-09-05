Trasladada al Hospital San Pedro una mujer de 76 años tras ser atropellada en un paso de cebra

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 76 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras ser atropellada en un paso de cebra en la calle San Fernando de la localidad riojana de Nájera.
Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 12:28 horas se ha recibido aviso del atropello.
Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.