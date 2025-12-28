Trasladado al Consultorio de Ezcaray un hombre al sufrir un accidente de tráfico por salida de vía en Ojacastro

Archivo - Vista panorámica de la villa de Ezcaray - ASOCIACIÓN DE HOTELES DE EZCARAY - Archivo

LOGROÑO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado al Consultorio de Ezcaray tras sufrir un accidente de tráfico, a las 17,03 horas, por salida de vía en el punto kilométrico 13,800 en Ojacastro, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido una patrulla de la Guardia Civil la que ha dado aviso al Centro de Coordinación de dicho suceso. Por ello, se han movilizado a Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.