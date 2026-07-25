Trasladado al Hospital de Calahorra un hombre de 35 años tras la salida de vía de un todoterreno

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años ha sido trasladado al Hospital de Calahorra tras la salida de vía de un todoterreno a la altura del KM-43 de la LR-123, término municipal de Arnedo, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Eran las 21:50 horas de este pasado viernes, 24 de julio, cuando un particular avisó al Centro de Emergencias del accidente. Desde SOS Rioja se movilizaron Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alertó a Guardia Civil.

A consecuencia del siniestro fue trasladado al Hospital de Calahorra un varón, de 35 años y vecino de Enciso, al Hospital de Calahorra.