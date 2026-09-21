Trasladado al Hospital San Pedro un hombre de 49 años tras sufrir una caída de motocicleta

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 49 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras sufrir una caída de motocicileta en Sotés, tal y como ha informado el SOS Rioja.
A las 12:54 horas de hoy, un particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de la caída de una motocicleta en la LR-342, en el término municipal de Sotés.
Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se ha movilizado a Bomberos del CEIS, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.