Trasladado al Hospital San Pedro un hombre de 49 años tras sufrir una caída de motocicleta

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño
Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 15:12
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   LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 49 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras sufrir una caída de motocicileta en Sotés, tal y como ha informado el SOS Rioja.

    A las 12:54 horas de hoy, un particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de la caída de una motocicleta en la LR-342, en el término municipal de Sotés.

   Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se ha movilizado a Bomberos del CEIS, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

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