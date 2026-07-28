Trasladado al San Pedro un hombre de 56 años tras la colisión de dos turismos en la AP-68, en Lodosa (Navarra)

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha sido trasladado al hospital San Pedro de Logroño tras la colisión de dos camiones en la AP-68, punto kilométrico 166, en el término municipal de Lodosa (Navarra).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 11,15 horas de este martes y, al tratarse de una zona limítrofe con La Rioja, hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, mantenimiento de la autopista y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras permanecer cortada al tráfico la AP-68 -en sentido Bilbao- desde el peaje de Calahorra, Guardia Civil ha informado hace escasos minutos del restablecimiento de uno de los dos carriles de circulación.