Trasladado al San Pedro el ocupante de un vehículo que ha volcado de madrugada en la LO-20

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo que ha volcado, a las 05,15 horas, tras salirse de la vía, en el punto kilométrico 9, de la LO-20, sentido Burgos en Logroño, ha sido trasladado al Hospital San Pedro, según ha informado el SOS Rioja 112.

Varios particulares han dado aviso del suceso. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local y Bomberos de Logroño y se han movilizado a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

El vehículo al salirse ha quedado boca abajo y el ocupante ha tenido que ser descarcelado por bomberos y finalmente, trasladado al Hospital San Pedro.